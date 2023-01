Papiers d'identité : un service en ligne pour faciliter les démarches

Quand on prend rendez-vous pour changer son passeport ou sa pièce d'identité, l'important c'est de ne pas se démoraliser. Il faut vérifier un par un les sites des mairies, puis souvent constater qu'il n'y a pas de place, avant au moins deux mois. Le gouvernement a lancé un nouveau site internet, qui propose des créneaux disponibles autour de chez vous. L'outil facilite les recherches, sans être parfait. À terme, l'objectif est de répertorier l'ensemble des 2 500 communes sur le même site. Il y a un effet rattrapage après la pandémie, ce qui explique cette augmentation des délais d'attente. Rien qu'en un an, nous sommes passés de neuf millions de demandes, à quatorze millions en 2023. Et on s'attend à ce que cette augmentation continue à être importante, dans les deux et trois années qui viennent. Pour gagner du temps, c'est possible de chercher un rendez-vous dans une mairie différente de la vôtre. Après dépôt du dossier lors du rendez-vous, comptez encore trois à quatre semaines en moyenne, pour obtenir votre document officiel. TF1 | Reportage I. Bornacin, J.F. drouillet, M.Derre