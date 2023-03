Papillomavirus : bientôt une vaccination au collège

De quoi parle-t-on au juste ? Qu'est-ce qu’un papillomavirus ? Les hommes l'attrapent autant que les femmes. Ils engendrent plus de 6 000 cancers par an, dont 2 900 du col de l’utérus, mais aussi des cancers de la sphère ORL, ou encore du vagin et de l’anus. Ils sont à l’origine d’au moins un millier de morts par an. Pour se protéger, où se faire vacciner ? La première option, c’est au collège. À partir de la rentrée prochaine, tous les élèves en classe de cinquième, filles et garçons, pourront recevoir dans leur établissement une injection, puis un rappel. La deuxième possibilité, c’est chez le médecin, à la pharmacie, chez un infirmier ou une sage-femme. En France, on n’est qu’à 45,8% des filles vaccinées et 6% des garçons. On est très en retard. Pourquoi se vacciner ? Parce que c’est très efficace. En Angleterre ou en Suède, 90% des jeunes sont vaccinés depuis dix ans. Et pour ceux qui ont dépassé l’âge du collège, le vaccin peut être proposé jusqu’à 19 ans et en rappel rattrapage dans certains cas jusqu’à 26 ans. TF1 | Reportage J. De Franqueville, C. Bayle, K. Johnson