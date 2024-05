GRAND REPORTAGE - Papouasie : les derniers peuples guerriers

C’est une contrée perdue dans les hautes terres, un pays où les coutumes les plus mystérieuses remontent du fond des âges. Depuis la nuit des temps, on s’y fait la guerre clan contre clan, tribu contre tribu. On les appelle “les hommes perruques”, ils sont les gardiens des traditions ancestrales. Et parmi elles, savoir tuer son ennemi. Qu’on ne s’y trompe pas, derrière le folklore, il y a un pays où des affrontements meurtriers ont lieu tous les jours. Il y a d’abord des villageois qui se sont mués en guerriers traditionnels, à la suite d’un litige. L'armement reste rudimentaire. Ils nous emmènent jusqu'aux limites de leur territoire, équipés comme leurs ancêtres. Et les possessions de part et d'autre sont bien identifiées. Comme souvent , c'est un incident insignifiant qui a déclenché la vendetta. En décembre, une dispute avec les membres d’une communauté voisine dégénère. Les assaillants attaquent le village, un affront qui n’a toujours pas été lavé. TF1 | Reportage M. Scott, A. Pocry