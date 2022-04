Pâques : le carton des vacances pas chères

C'est un signe qui ne trompe pas pour les professionnels du tourisme du golfe du Morbihan. Des fils d'attente qui s'allongent sur les quais comme ce matin sur l'île de d'Arz. Navix, une compagnie maritime à Vannes, a augmenté ses liaisons à partir de Vannes jusqu'à 15 par jour désormais. Sur son bateau se trouvaient beaucoup de familles. Les passagers viennent presque tous de la zone B, la seule en vacances pour l'instant. Dépenser moins, mais dépenser mieux. C'est la devise de beaucoup de vacanciers que nos reporters ont croisé, comme une famille de Normandie en vacances à La Trinité-sur-Mer. La mère trouve "logique de pas aller forcément trop loin. En moyenne, deux à trois repas en restaurant sont planifiés en une semaine. D'ailleurs, depuis quelques jours, le restaurant Le Quai à La Trinité-sur-Mer réalise entre 90 et 120 couverts par service. Et le week-end de Pâques s'annonce très bon. Le taux d'occupation sera au moins de 70% sur l'ensemble des hébergements. Les logements insolites sont toujours autant recherchés. Vous pouvez par exemple dormir dans une caravane à trois mètres du sol ou dans deux tentes superposées. S'offrir une nuit comme celle-ci à 150 euros en moyenne et partir moins loin, voir rentrer chaque soir chez soi comme des Bretons croisés par nos journalistes. T F1 | Reportage Y. Hovinne, S. Iorgulescu.