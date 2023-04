Pâques : y aura-t-il du carburant ?

Devant une station parisienne, en image, on voit des automobilistes inquiets, la plupart sur la réserve, cherchent du carburant depuis très longtemps. En Île-de-France, la situation se dégrade, 40 % des stations connaissent des pénuries. Alors, quand enfin il est possible de faire le plein, beaucoup ne font pas attention au prix, pourtant, il s'envole. Mauvaise nouvelle, cette hausse risque de s'accentuer. Dans le sillage du prix du baril de pétrole, 74 euros ce mardi 4 avril, c'est trois de plus qu'il y a sept jours. C'est la conséquence directe de la décision des principaux producteurs de pétrole de fermer les vannes, en produisant un million de barils en moins chaque jour. Problème, un pétrole rare, c’est un pétrole plus cher, notamment à l’approche des vacances où la demande mondiale en carburant, se fait beaucoup plus grande. « … c’est aussi la période aux États-Unis où la majorité des gens qui roulent à l’essence ont plus de consommation. La demande américaine qui peut tirer le marché à la hausse », affirme Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste, BDO France. Pour quelle répercussion à la pompe ? Entre cinq et dix centimes d’augmentation par litre, d’après les experts. Une hausse qui ne sera pas répercutée de la même façon dans toutes les stations. TF1 | Reportage C. Diwo, F. Couturon, J.F. Drouillet