Paracétamol : alerte au surdosage

Les autorités sanitaires ont demandé aux fabricants d'indiquer clairement les dangers encourus en cas de surdosage du paracétamol. Pour une journée, il ne faut pas en prendre à plus trois grammes maximum. Au-delà, cet antidouleur devient toxique pour le foie. Vendu sans ordonnance, ce médicament est le plus consommé dans notre pays. Il s'en vend 420 millions de boîtes chaque année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.