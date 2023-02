Parapharmacie : pourquoi les prix flambent ?

Dans cette pharmacie, la hausse des prix n’est pas passée inaperçue. Elle y fait inquiète, sa crème hydratante coûte de plus en plus cher. Et à en croire le gérant, le pire est à venir. Tous les laboratoires lui demandent de répercuter des augmentations de tarifs à deux chiffres. Votre dentifrice par exemple, est concerné. Ou encore ici les compléments alimentaires. La plus forte hausse concernerait certains modèles de couches pour bébés, plus 58,5 %. Incompréhensible pour les clients. Les raisons, les voici : la plupart des fabricants que nous avons contactés mettent en avant la hausse du coût de l'énergie dans les usines. Mais pour les compléments alimentaires où l’inflation atteint 6 %, ce n’est pas la seule raison. “La hausse moyenne sur les matières premiers est de l’ordre de 30 %. Le collagène a par exemple été beaucoup plus touché. On a également des protéines qui ont connu des hausses stratosphériques. C’est ce qui explique que les consommateurs ont observé des hausses de prix de l'ordre de 6 %” rapporta Édouard Fornas. La plupart des augmentations des prix seront répercutées à partir du premier mars, après les négociations commerciales entre les laboratoires et les pharmacies. TF1 | Reportage V. Dépret, J. Berville