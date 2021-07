Parasols : du nouveau sous le soleil

Les maillots de bain ont bien raccourci en 100 ans. Le parasol, lui, n'a pas connu de grande révolution. Il est un peu resté immuable, planté dans le sable, insensible aux assauts du vent et du temps. Seules ses couleurs et ses motifs semblent vouloir évoluer au fil des années. Plus encore que la couleur, le premier critère de choix d'un parasol est son prix. Compter entre six et 300 euros en fonction de la qualité des matériaux utilisés. Dans une boutique de plage, nous jetons notre dévolu un produit à 8 euros. À ce prix-là, il est fabriqué de l'autre côté du monde. Plus précisément à Shaoxing, à l'est de la Chine, surnommé la ville du parasol. Il y en a partout. Après un petit tour au musée des ombrelles, nous sommes accueillis dans l'une des 1 400 usines spécialisées dans le parasol de la ville. Ce sont les parasols les moins chers qui sont les plus vendues. "C'est vraiment ceux qu'on exporte le plus", déclare le patron de l'établissement. Plus de la moitié des produits vont vers l'Europe, notamment la France. L'usine livre le monde entier, alors pas de temps à perdre. Le travail se fait à la chaîne, chacun répète inlassablement un geste court et précis. Un parasol de place, "chaque ouvrier peut en fabriquer environ 500 par jour", confie Han Haojie. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.