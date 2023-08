Parc aquatique : plongée dans les coulisses

Pour les vacances, vous êtes plutôt détente ou sensation forte ? À Monteux, dans le Vaucluse, pas besoin de faire un choix, cinq hectares de parc, 32 attractions qui attirent, en plein été, jusqu'à 5 000 visiteurs par jour. On vous emmène dans les coulisses de l'un des plus grands parcs aquatiques de France. La journée commence, avant l'arrivée des premiers clients, par le brief des équipes. Vendeurs, maîtres-nageurs, surveillants... au total, 250 saisonniers travaillent ici. La plupart sont étudiants. À peine le temps de faire un dernier tour, les premiers touristes arrivent déjà. L'entrée coûte 31,90 euros, 23 euros le tarif enfant. Chacun en profite à sa façon. C'est aussi l'occasion, pour certains, de se retrouver en famille dans les espaces privatifs. Pour la paillote, comptez jusqu'à 160 euros supplémentaires la journée. Et pendant que les vacanciers se la coulent douce, les surveillants ne les quittent pas des yeux. La sécurité, c'est aussi l'affaire d'Arthur Balle, analyste. Sa mission est de vérifier la qualité de l'eau, taux de Chlore, pH. Pendant qu'il reste à la surface, d'autres doivent s'immerger pour assurer la propreté des bassins, équipements obligatoires. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage L. Kebdani, P. Lormant, S. Caffin