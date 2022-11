Parc d'attraction, usines : confinement obligatoire pour des milliers d'habitants

S'enfuir le plus vite possible, trop tard pour ces touristes. Sur des images amateurs, on les voit coincer à l’intérieur du parc Disneyland Shanghai, cerné de policiers. Il est impossible d'en sortir. Les 6 000 visiteurs doivent tous faire un test PCR et ne rentrent chez eux qu'à 22h30. Pourquoi les autorités prennent-elles une décision si draconienne ? Le 31 octobre, une femme est testée positive au Covid-19 après avoir visité le parc. Résultat, les 847 personnes qu'elle y a croisées sont mises en quarantaine. 68 000 ont aussi dû se soumettre au test. C'est le cas d'un Français qui profitait d'un samedi à Disneyland en famille. Depuis, il est banni des lieux publics. Les confinements sont parfois extrêmes que certains ne supportent plus. Enfermés depuis deux semaines dans l'une des usines qui fabriquent nos iPhones, des ouvriers à bout s'acharnent sur les barricades. À l'intérieur, les 200 000 employés, qui semblent manquer de nourriture, se ruent sur les ravitaillements. D'autres désespérés sautent les barrières pour s'enfuir. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano, Y. Hu