Parc d'attractions et fêtes foraines : quels contrôles ?

C'était le 6 août 2023, au Cap-d'Agde, dans le "Luna Park", à bord d’un manège, baptisée "adrénaline", deux personnes s'installent. Le manège est une balançoire, lâchée à pleine vitesse. Mais la nacelle, ce soir-là, va dévier de sa trajectoire et percuter l'un des piliers sur le côté. L'adolescent de 19 ans qui était à bord, va trouver la mort et la passagère qui était avec lui sera blessée. Quelques jours plus tard, un autre accident a eu lieu au même endroit. Et puis aussi durant cet été, un train va dérailler dans un parc d'attractions du bassin d'Arcachon, faisant quatre blessés. Comment sont contrôlés les manèges dans un parc ? À Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, le parc d'attractions "Dennlys Parc", nous a ouvert ses portes. Un bateau pirate vient d'être installé et désormais tous les manèges comme celui-là, sont truffés de capteurs qui empêchent la mise en marche en cas de problème, par exemple avec les barrières de sécurité. Pour chaque attraction, chaque matin, un technicien du parc vient vérifier la sécurité des manèges et doit surtout signer un document baptisé "l'accord pour départ", car sans cela, rien n'est possible. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Hembert, Z. Ajili, V. Lamhaut