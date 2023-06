Parc des Grisons : au royaume de la nature

Le Parc national des Grisons en Suisse est un paradis pour la faune et la flore. C'est un sanctuaire parmi les plus protégés au monde. Accessible aux randonneurs, il n'ouvre que quatre mois par an. Avant d'y pénétrer, il faut bien écouter et respecter à la lettre les différentes règles. Les gardes du Parc national suisse ne plaisantent pas. L'amende peut aller jusqu'à 600 euros. Un parc national grand comme un département français, où depuis un siècle, on ne touche pas à la nature, peu importe le chaos des éboulis ou des arbres morts. Les randonneurs qui ont parcouru les sentiers viennent, comme nous, y capter le silence et se plient volontiers à cette rigueur. Comme Hans Lozza, photographe, il faut toujours avoir de l'appareil photo à portée de main pour ne rien rater. Les créateurs du parc avaient peur que la nature ne disparaisse. Alors en 1914, à l'heure où les premiers touristes investissent les Alpes, ils imaginent un lieu où l'homme n'aurait pas sa place. On y dénombre aujourd'hui 5 000 espèces. Des bouquetins, des marmottes, des grands rapaces, et plus rares encore, ceux qui sont venus s'y installer, des loups, les lynx, et même des ours. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell