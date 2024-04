Parc des oiseaux : des plumes et des couleurs

Avec le printemps, c'est la période de reproduction dans le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes (Ain). Les oiseaux font donc leurs nids. Sur l'île des pélicans frisés, dans un nid de 300 kilos, on trouve un œuf. En faisant le tour, on a eu une autre surprise, un bébé pélican en forme, mais un peu déplumé. Au cœur de la Dombes, la troisième zone humide du pays, les 35 hectares du parc se parcourent comme une exploration à la découverte de l'incroyable diversité des oiseaux. Dans les immenses volières qui reconstituent les environnements des cinq continents, c'est un tour du monde de plumes et de couleurs. Partout, il faut regarder en l'air. Les gens viennent dans le parc bien équipé pour ne rien rater de ces vrais spectacles. Soudain, dans le ciel, au-dessus des volières, un vol de cigogne sauvage nous rappelle ce qui fait la spécificité de ce sanctuaire pour oiseaux qui est de faire cohabiter dans un même espace un lieu de découverte de tous les oiseaux du monde au cœur d'une zone humide et d'un espace préserver. TF1 | Reportage M. Dupont, E. Coppo