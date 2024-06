Parc Patagonia : retour à l'état sauvage

Il est difficile de croire que le paysage au nord de la Patagonie était il y a 20 ans une immense ferme. Car c'est aujourd'hui un espace naturel préservé et sauvage où les animaux se multiplient même. Il s'agit du parc naturel Patagonia. Christian Rivera, garde faune du Rewilding Chili de la Fondation Tompkins, se souvient de l'époque où il travaillait dans cet élevage avec 25 000 moutons et 3 000 vaches. "Tout le ranch était destiné au pâturage. En fait, ici, c'était plein de clôture, et les animaux tournaient parcelle par parcelle", se rappelle-t-il. Il aura fallu presque six ans pour enlever les bêtes et les enclos. Depuis, la nature s'est totalement transformée sur 70 000 hectares. La préservation de la faune sauvage implique également de réhabiliter les nandous. Le projet est mené par Alejandra Saavedra qui s'occupe de la réintroduction d'espèce. Les enclos abritent des jeunes nandous nés en captivité. Ils y resteront durant trois mois avant d'être relâchés dans la steppe. Un peu plus loin, des condors s'acclimatent près des montagnes dans une case avant de s'envoler dans leur environnement. Certaines espèces sont réintroduites, d'autres reviennent naturellement, comme les Huemuls. Ce sont des cerfs en danger d'extinction ou même le fameux puma. Depuis sa création en 2018, le parc est aussi un sanctuaire qui attire de plus en plus de touristes. La renommée du parc à l'international permet le développement de l'écotourisme. Mais tout cela ne serait jamais arrivé sans un couple d'Américains, les Tompkins. Ce sont eux qui ont racheté ces terres d'élevage il y a 20 ans pour les léguer ensuite à l'Etat chilien. Douglas Tompkins est décédé, mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le couple de milliardaires avait acheté de nombreuses terres ces trente dernières années. Grâce à ses donations, quinze parcs nationaux ont ainsi été créés en Chili, mais aussi en Argentine, soit six millions d'hectares rendus à la faune sauvage. TF1 | Reportage L. Huré, F. Larrey, S. Fargeot