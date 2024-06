Parcelles de forêts : mes économies dans la nature !

Des citoyens sont officiellement propriétaires d'une parcelle de forêt. Ils la découvrent pour la toute première fois. Kiem Vadee et sa famille ont investi 10 000 euros. Tous les membres du groupe ont mis une partie de leur argent pour acquérir un terrain, dix hectares, l'équivalent de quatorze terrains de foot. Le coût total est de 55 000 euros. Ces particuliers ont confié leur argent à une entreprise, une foncière forestière. Voici comment cela fonctionne. Vous pouvez investir 1 000 euros minimum qui seront bloqués pendant cinq ans. Avec cet argent et celui des autres épargnants, l'entreprise achète des forêts. La contrepartie de ce placement financier, c'est une réduction d'impôts équivalant à 18 % de votre investissement de base. Par exemple, pour 1 000 euros, cela fait 180 euros en moins à payer aux impôts. Mais pour eux, ce n'est pas qu'une histoire d'argent. C'est surtout une manière de participer, à leur échelle, à une gestion durable des forêts. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage N. Robertson, V. Pierron, M. Gatineau