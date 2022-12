Parcours des Bleus : une équipe à toute épreuve

Si la Coupe du monde était un film, il serait inclassable. Il y avait de la joie, de la peur, du suspens et un dénouement dramatique. L'ascenseur émotionnel a commencé à la première victoire contre l'Australie. Mais c'est déjà un premier coup dur avec la blessure et le forfait de Lucas Hernandez. Un de plus, après ceux de Pogba, Kanté et Benzama avant même le début de la compétition. Un doublé contre les Danemark, Mbappé qualifie les Bleus pour le huitième de finale. Les choses sérieuses commencent, contre la Pologne mais les Bleus ont gagné. Face à des Anglais flamboyants depuis le début de la compétition au quart de finale. Tchouameni montre la voie. Harry Kane égalise une fois, mais pas deux. Les Bleus brisent les rêves anglais et font naître les nôtres. Mais une machine à gagner peut toujours se gripper. Un mystérieux virus circule dans l'effectif et prive Rabiot et Upamecano de la demi-finale contre le Maroc. Les Bleus souffrent, mais peu importe la manière, la France est encore en final. Un dernier match, à l'image du parcours des Bleus, marqué jusque dans les derniers instants par l'intensité et la passion. Les Bleus n'ont pas gagné, mais ils nous auront fait vibrer de la première à la dernière seconde de cette Coupe du monde. TF1 | Reportage L. Zajdela, O. Santicchi