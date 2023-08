Parcs aquatiques : comment se maintiennent-ils à flot ?

Dans le centre aquatique de Libourne, il y a 35 000 mètres carrés de bassins, deux rivières à remous, quatre toboggans et même un espace détente. Depuis qu'il a remplacé l'ancienne piscine municipale en 2021, le centre fait le plat. Les visiteurs viennent de Libourne, mais aussi du Périgord et de la Dordogne. Mais s'ils veulent profiter de ce nouveau parc aquatique dans son intégralité, il faut compter jusqu'à 28 euros. Des prix plutôt élevés, car la construction a couté très cher à l'agglomération. Des 20 millions d'euros prévus initialement, la facture finale s'est élevée à 40 millions d'euros. La raison de ce coût exorbitante se trouve, en partie, dans le sous-sol. Il s'y cache une innovation écologique onéreuse, mais unique en France. L'eau du lac y est filtrée avec du charbon, puis de l'Ozone et enfin au travers d'un système qui ne laisse aucune impureté. Rentabiliser rapidement ces investissements coûteux, c'est l'objectif fixé par la mairie. Il y a urgence, car le bilan des deux premières années a été affecté par la crise sanitaire. Le centre enregistre une hausse de 20% de sa fréquentation. Pour la première fois, cet été 2023, le pari semble gagnant. TF1 | Reportage O. Lévesque, E. Fourny, P. Limpens