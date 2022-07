Parcs aquatiques : des activités qui gagnent les sommets

Les sensations de la glisse en mer au pied de la montagne . Tiré par un câble, lès vacanciers découvrent le wakeboard. Et cela plaît. Des parcours gonflables pour toute la famille. Des toboggans géants pour glisser seul ou avec ses amis. Il y a quelques années, ce lac proche d’Albertville n’était quasiment pas fréquenté. Désormais, c’est une des attractions les plus populaires de l’été. “Le fait d’avoir plusieurs activités, c’est vraiment sympathique. On peut vraiment s’occuper tout l'après-midi. Franchement, c'est cool”, s’exalte une touriste. En plus de la traditionnelle randonnée, la montagne diversifie ses offres pour séduire le plus grand nombre. Romain Llobet, le jeune directeur de Wam Park, ne cesse d’agrandir son parc. En sept ans, il a multiplié son chiffre d’affaires par quatre. Et depuis le Covid, la fréquentation a encore augmenté. Sa stratégie : jouer la carte de l’écologie, avec des panneaux solaires qui fournissent près de 70% de l’électricité sur le site, et adapter les offres à tous les budgets avec des attractions à partir de 10 euros par heure ou 59 euros pour accéder à l’ensemble du parc toute la journée. Le succès est tel que six autres parcs ont ouvert. Le modèle s’est même exporté au-delà de la montagne : sur des lacs près de Lyon ou d’Orange. TF1 | Reportage M. Guiheux, R. Reverdy