Parcs d’attractions : comment va se passer la réouverture ?

Des attractions qui fonctionnent à vide, uniquement pour l'entretien. Dans le parc de Normandie où nous nous sommes rendus, comme dans les autres, il n'y a plus de visiteurs et tout est à l'arrêt depuis des mois, sauf la maintenance. On se prépare à rouvrir, mais il reste à savoir quand. Pour les parcs d'attractions, la date est fixée au 9 juin, soit trois semaines après les parcs à thèmes, comme les zoos qui vont rouvrir le 19 mai avec aussi les cinémas. "On ne comprend pas pourquoi on peut rentrer dans une salle de cinéma, voire rentrer dans un musée, qui sont des endroits clos. Alors que nous, tout est extérieur", confie Hervé Lebel, président de Festyland Caen Normandie. Trois semaines d'arrêt supplémentaires qui vont aussi poser des problèmes de recrutement des personnels saisonniers. "Aujourd'hui, nous avons des potentiels candidats et peut-être que ces derniers ne seront plus disponibles, parce qu'ils vont se tourner vers des professions qui, elle, reprennent leurs activités plus rapidement que nous", explique Alexandre Lair, directeur général de Festyland Caen Normandie. Les discussions se poursuivent. Le gouvernement envisage un pass sanitaire obligatoire, soit la vaccination soit un test PCR négatif pour les visiteurs. "Imposer le pass sanitaire, ce sera très difficile notamment pour les jeunes qui ne sont pas vaccinés, qui n'iront pas faire des tests 72 heures avant. 60% de nos visiteurs ont moins de 25 ans, à Astérix par exemple", indique Dominique Marcel, PDG de la Compagnie des Alpes.