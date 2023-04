Parcs d'attractions : pourquoi les prix augmentent aussi

Dans le Pas-de-Calais, le prix du billet du parc d'attractions que nous avons visité vient d'augmenter de 1 euro, passant de 20 à 21 euros pour un adulte. Une mauvaise nouvelle pour les visiteurs que nous avons croisés. "On économise un peu tous les mois pour pouvoir faire profiter les enfants pendant les vacances.", confie une mère de famille. Côté restauration aussi, les prix ont gonflé de 15% en moyenne. Le menu ne coûte plus 11 mais 12 euros. "C'est énorme. Pour une famille nombreuse comme nous, au final, on ne peut pas, ce n'est pas possible", réagit une autre maman. Cette hausse des tarifs, la directrice la justifie par des attractions qui coûtent cher à faire tourner. La facture d'électricité a bondi de 130% en un an. Même chose dans l'Oise. Le plus vieux parc à thème de France, lui aussi, a dû revoir ses tarifs à l'entrée : 1,50 euro de plus. Le patron nous explique qu'il n'a pas eu le choix. "Cette hausse nous permet de pouvoir augmenter les salaires que nous devons à nos 30 salariés, qui sont permanents, et à nos 180 saisonniers.", explique Antoine Lacarrière, directeur de La Mer de Sable. TF1 | Reportage A. Basar, M. Debut, B. Lachat