Parcs de loisirs : un succès à la française

Peut-être avez-vous déjà emmené vos enfants dans l'un de ces parcs de loisirs. À côté de Rennes, 1 000 mètres carrés de jeux, de toboggan et de château gonflable. En bref, le paradis des enfants. Une demi-journée de parc, c'est l'activité de vacances des enfants et un semblant de répit pour les parents. Mais quelle est donc la recette du succès de ces parcs ? Sur place, les tarifs sont ultra compétitifs, de 7,20 euros à 10,90 euros, en fonction de l'âge. L'argument choc, c'est le prix des entrées adultes qui est à un euro. Ça, c'est pour le billet d'entrée, mais après plusieurs heures d'activités, la note peut grimper. Car pour profiter du karting ou des jeux sur table, il faut acheter des jetons en supplément. Les Français raffolent des parcs de loisirs. On en compte 2 000 dans tout le pays. Sur la zone commerciale près de Rennes, il y en a pour tous les goûts : escape game, trampoline parc, château gonflable ... Enigmaparc a ouvert il y a quinze ans. Pour attirer sans cesse de nouveaux clients, ou faire revenir les anciens, l'un des secrets du centre, c’est de proposer régulièrement de nouveaux parcours. La recette marche, cette année 2023, la fréquentation du centre a progressé de 10%. TF1 | Reportage O. Lévesque, R. Reverdy