Parents après 40 ans : comment ils vivent la situation

Ces femmes que nous avons rencontrées ont chacune leur histoire. Mais toutes ont un point commun : elles ont eu un enfant à 40 ans ou plus. Des grossesses tardives, pourquoi sont-elles de plus en plus nombreuses ? Quelles difficultés impliquent-elles ? Pour Sophie, c'est un choix délibéré. Jusqu'à 35 ans, elle n'avait eu aucun désir d'enfant et sa priorité était ailleurs. Quand elle décide enfin d'être mère, cela va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Une situation pourtant commune. En 40 ans, le nombre de ces grossesses tardives a plus que triplé. D'abord, parce que les femmes travaillent davantage, parce qu'elles veulent garder le contrôle de leurs vies et de leurs contraceptions. Elles comptent enfin sur les progrès de la médecine dans l'aide à la procréation. Le docteur Joëlle Belaisch-Allart accompagne ces femmes au quotidien. Certaines ont des parcours compliqués. Elle tire la sonnette d'alarme. Sophie a mis trois ans à tomber enceinte de Liam. Bien plus que pour ses deux enfants nés d'une première union. À 41 ans, c'est un parcours difficile qu'elle entame avec son nouveau conjoint. Avec 10 fausses-couches et un manque de considération des médecins. Pour Céline aussi, le chemin a été laborieux. Elle a déjà trois enfants d'un premier mariage et bientôt 40 ans lorsqu'elle a rencontré Sébastian. Il a trois ans de moins qu'elle et rêve de devenir père. Après deux inséminations qui échouent, un an de tentative, les espoirs s’amenuisent. Leur bébé doit arriver dans un mois. À 44 ans, Sonia Lazonwski, elle, n'y croyait plus. Elle et son mari avaient accepté l'idée qu'il n'y aurait pas de troisième enfant. Pourtant, Joseph est arrivé naturellement. Un bouleversement dans la vie de ses aînés qui avaient alors 10 et 12 ans. Joseph a maintenant cinq ans, Sonia 50 ans et plus tout à fait la même énergie qu'elle a eu pour les plus grands. C'est un recommencement pour certaines, pour d'autres un changement de vie radicale. Avec cette envie commune, pour ses femmes, revoir ses priorités plus sereinement. Pour d'autres, c'est un changement de vie radicale. T F1 | Reportage L. Adda, D. Pires