Parents dépassés : faut-il faire confiance aux coachs ?

Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à se revendiquer coach parental. Les publicités pour faire appel à leurs services se multiplient, avec des promesses plus séduisantes les unes que les autres. À Nîmes, une famille s'est laissé convaincre. "Des fois, on se sent un peu dépassé, on est un peu stressé, un peu angoissé, on ne sait pas comment réagir. Alors, cartes sur table, on va passer par un professionnel qui est objectif", confie Céline Buy, mère d'Alexis (4 ans) et d'Alice (7 ans). Le professionnel en question n'est ni un pédiatre ni un psychologue, mais bien un coach parental. Le prix de cet accompagnement est de 60 euros par séance. Mais cela peut vous coûter beaucoup plus cher. Sur Internet, des formules vont jusqu'à plusieurs centaines d'euros par exemple. Gwladys Hascoët a, elle aussi, fait appel à du coaching. "Au-delà d'une coach, elle est aussi infirmière. Étant moi-même infirmière, je trouve important d'avoir cette prise en charge globale pour ma fille", déclare-t-elle. Pourquoi les parents se tournent-ils vers des coachs ? Est-ce en raison des difficultés à trouver un pédiatre ou parce qu'il y a moins de conseils transmis au sein des familles ? Audrey Ndiaye, infirmière, s'est reconvertie en coach. Elle constate tous les jours ce besoin des parents d'être rassurés. "J'ai un diplôme d'État d'infirmière. Et l'appellation coach, aujourd'hui, va être utilisée plutôt dans la communication afin de vraiment appuyer sur le côté guide, accompagnement, soutien" affirme-t-elle. TF1 | Reportage L. Deschateaux, P. Gallacio, A. Delabre