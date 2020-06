Parents gardant leurs enfants : mode d'emploi de l'attestation à présenter à l'employeur

Les parents doivent présenter une attestation, fournie par l'école, à leur employeur pour bénéficier du chômage partiel. Si leur métier ne permet pas le télétravail, l'employeur ne peut pas le refuser. Ce document leur est indispensable si l'établissement ne peut pas prendre en charge leurs enfants. Sans lui, ils ne pourront pas s'absenter pour garde d'enfants et devront s'organiser en posant des congés payés, des RTT ou des jours de congé sans solde.