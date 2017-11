Parents séparés : qu'en pensent les enfants ?

C'est une situation à laquelle sont confrontés plus de cent mille enfants chaque année en France : ceux dont les parents divorcent. Vont-ils vivre avec leur mère ou leur père ? Une proposition de loi a été examinée ce mercredi 22 novembre 2017 à l'Assemblée nationale. Elle vise à faire de la garde alternée la règle et non plus l'exception, en cas de divorce. Nous avons demandé aux enfants, les premiers concernés, ce qu'ils en pensent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.