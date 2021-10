Parents solo : des initiatives pour favoriser leur quotidien

Hier encore, elles ne se connaissaient pas. Ces femmes sont toutes mères célibataires avec une vie pas toujours simple. Elles se retrouvent ce soir grâce à Nathalie. Il y a deux ans, elle a créé un site d'entraide entre mamans solos. Elles proposent notamment des échanges de maisons pour les vacances ou des conseils juridiques. Une consultation avec un avocat coûte par exemple 10 € contre 250 si elles le sollicitent seules. Si cette page internet a vu le jour, c'est parce que Nathalie a la garde principale de ses deux filles depuis sept ans. Leur père les prend un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Les galères de la mère célibataire ont longtemps été son quotidien. Elle a également été confrontée à des contraintes financières : déménager dans un appartement quatre fois plus petit et travailler quinze heures par jour. Aujourd'hui en France, il y a deux millions de familles monoparentales. Presque neuf fois sur dix, c'est la mère qui a la garde des enfants. Il y a dix ans, cette agence de voyage s'est spécialisée dans les séjours pour les familles monoparentales. Depuis, ils sont 10 000 parents solo partis en vacances. Pour un budget de 1 300 €, cet été, Géraldine a passé une semaine à Annecy en hôtel club tout compris avec son fils. Mais ce qui lui a surtout plu, c'est la mise en relation avec d'autres personnes célibataires avant le départ. Une respiration pour Géraldine qui vit à temps plein avec Raphaël. Elle est déjà en train de songer à leurs prochaines vacances.