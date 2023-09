Parfums : des copies quasi conformes

Pour les grandes occasions ou votre rituel quotidien, se parfumer n'a jamais coûté aussi cher. Dans les parfumeries, les prix s'envolent, plus 11 % en à peine trois ans. Alors, peut-on encore se parfumer sans se ruiner ? La solution serait les parfums bon marché qui s'inspirent des fragrances des grandes marques en copiant leur note. On les appelle des "dupes". Il existe une différence de 65 euros entre ces deux produits. Certains dupes font parfaitement illusion. Dans les magasins de vêtements ou les enseignes low-cost, ils coûtent 10 à 15 fois moins chères que les parfums de luxe. Les réseaux sociaux assurent leur promotion. Pour comprendre cet écart de prix, prenons un parfum d'une grande marque vendu 100 euros. Le liquide et le flacon ne coûtent que trois euros. La marque empoche 15 euros de marge, l’État 20 euros de TVA. Ce qui coûte le plus cher, c'est le marketing et la part qui revient aux magasins revendeurs. Précisément les deux postes de dépenses sur lesquelles les fabricants de dupes font des économies. Pour Xavier Guéant, avocat qui défend les intérêts de plusieurs grandes marques, il s'agit d'une concurrence déloyale. Ces dupes sont-ils identiques aux versions originales ? Comment parviennent-ils à les copier ? Pour le savoir, une équipe de TF1 a pris la direction d'une école supérieure du parfum qui forme des futurs nez. Identifier toutes les notes d'un parfum et ensuite le dupliquer avec, par exemple, du jasmin de synthèse moins cher que la fleur naturelle, est l'autre secret du prix des dupes. Jusqu'à présent, copier la senteur d'un parfum n'a rien d'illégal. C'est même l'une des premières leçons enseignées dans cette école. En France, la loi n'interdit pas la copie d'une fragrance. Impossible pour les marques de protéger leur précieux liquide. Pour l'instant, les dupes sont tout à fait légaux. Les marques de luxe se disent victimes de parasitisme. D'après elles, les fabricants de dupes tirent profit d'un savoir-faire et d'un prestige sans rien dépensé. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, S. Roland, T. Valtat