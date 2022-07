Paris 2024 : des billets à moins de 50 euros

Une réunion de chantier s’est tenue ce lundi dans les jardins de l’Elysée. Face au président, Tony Estanguet, le patron de Paris 2024. Le budget, la sécurité et le prix des places étaient au menu. Ce sera de 24 à 950 euros. Au prix le plus bas, vous pourrez, pourquoi pas, voir du beach-volley au pied de la tour Eiffel. Ainsi, 50% des billets seront à 50 euros ou moins. En revanche, pour les finales des compétitions phares, ce sera 120 euros au minimum. L’ouverture de la billetterie se fera le 1er décembre 2022. La bande annonce de Paris 2024 et son slogan ont également été dévoilés ce lundi : “Ouvrons grands les Jeux”. Mais avant de les ouvrir, il faut les financer. Au départ, le budget était de 6,8 milliards d’euros. Désormais, c’est 8 milliards d’euros minimum. La moitié pour construire 338 000 mètres carrés de bâtiment dont ceux du village olympique. Pas de retard, pas de pénurie de matériaux mais cet immense chantier devrait coûter plusieurs milliers de dizaines d’euros d'argent public en plus. La faute à l’inflation : plus 11% en un an dans le bâtiment. Le risque de dérapage budgétaire est pris très au sérieux. La preuve, un rapport commenté par les organisateurs et que notre équipe a pu consulter. Il estime qu’il manque 100 à 200 millions d’euros pour organiser certaines compétitions. Autre point noir : la sécurité. Après le désastre du stade de France, le budget prévu est jugé insuffisant, surtout avec une cérémonie d’ouverture le long de la Seine, décriée par certains élus. TF1 | Reportage T. Jarrion, D. Piereschi, B. Sidhamed