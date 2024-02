Paris 2024 : les athlètes ukrainiens s'entraînent malgré la guerre

La gymnastique rythmique est l'une des plus grandes chances de médaille pour l'Ukraine. Dans le pays, c'est presque un trésor national. Les entraînements s'effectuent huit par jour et six jours par semaine, qu'il y ait ou non des alertes aériennes. Les coachs imposent une discipline de fer. Pour Viktoria Onopriienko, athlète olympique, se concentrer est une douleur permanente. Cela fait deux ans qu'elle vit loin de son père, mobilisé sur la ligne de front. Cette jeune sportive n'a pas encore tranché. Ira-t-elle à Paris si face à elle si des athlètes russes concourent sous bannière neutre ? La question la déchire et son coach aussi. Pour eux, les Jeux olympiques de Paris sont une arme de guerre. D'ailleurs, le patron du Comité national olympique ukrainien n'a aucune envie de mettre en avant les valeurs de neutralité chère aux sportifs. Et pour interpeller l'opinion publique mondiale, le Comité national olympique ukrainien diffuse des images d'athlètes s'exerçant dans des salles et installations pilonnées depuis deux ans par les Russes. Une communication de guerre taillée pour les réseaux sociaux. Mais en Ukraine, il reste des lieux intacts ultraprotégés. C'est notamment le cas d'un camp olympique où 250 sportifs s'entraînent quotidiennement. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, G. Vuitton, A. Charles-Messance