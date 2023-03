Paris-Briançon : dans les coulisses d'un train de nuit

Le dernier approvisionnement du Facility Rail a été fait à 20 h à la gare d'Austerlitz. Il faut aller vite. Une heure plus tard, le train va partir. C'est le train des sports d'hiver entre Paris et Briançon dans les Hautes-Alpes. Douze heures de voyage, toute une nuit. Ces deux voyageuses ont choisi les couchettes. "Pour moi, un train de nuit, c'est un souvenir d'enfance. Je partais en vacances au ski avec mes parents" ; "on ne perd pas de temps, on part le soir, on arrive le matin, frais et dispo", confient-elles. Après plusieurs mois de travaux il y a un, cette ligne très empruntée l'hiver, a été rénové et remis en service. Ce soir-là, plus de 600 personne ont pris leur billet. Un peu plus économique que la voiture. Les places assises sont moins chers que les couchettes. Achetés à l'avance, certains billets coutent entre 19 et 39 euros. Quand la lumière s'éteint. encore faut-il trouer le sommeil. Pour certains, ce n'est pas un problème, pour d'autres, la nuit sera longue. Trois heures plus tard, le jour se lève. Le train roule à 40 KM/h. Idéal pour admirer les Hautes Alpses1. Après 700 km, dernièr arrêt à 1 300 mèettre. Il ets maintenant l'heure d'aller chausser les skis. TF1 | Reportage P. Le François, M. Jit