Paris : décor du nouveau "Mission Impossible"

Le 6e volet de la saga "Mission Impossible" sort le 1er août dans les salles obscures françaises. Intitulé "Fallout", le film a été en grande partie tourné à Paris. Ainsi, on peut y voir par exemple l'agent Ethan Hunt, incarné à l'écran par Tom Cruise, rouler à contresens autour de l'Arc de Triomphe. L'acteur nous a d'ailleurs confié qu'il rêvait de conduire vite dans la capitale depuis son enfance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1.