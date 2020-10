Paris en zone rouge dès lundi ?

Paris et sa petite couronne inquiètent les autorités. Ces dernières 24 heures, elles ont franchi les seuils d'alerte. Une tendance observée dans les hôpitaux, où plus d'un tiers des lits de réanimation sont désormais occupés par des patients Covid. Si la situation devait encore se dégrader ce week-end, une fermeture totale des bars parisiens pourrait être imposée dès lundi prochain. Autre piste envisagée, l'interdiction des rassemblements familiaux. La décision sera prise dimanche.