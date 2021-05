Paris : les secrets du jardin des Tuileries

Nous avions rendez-vous sur les lieux au petit matin, à l'heure où le chant des oiseaux couvre encore les bruits de Paris, à l'heure où les joggeurs tombés du lit profitent du calme avant leur journée de travail. Entre le Louvre et la Concorde, le jardin des Tuileries s'éveille sur un jour particulier pour Floriane Guihaire. À 30 ans, elle est la jardinière en chef. Plus de 20 000 plantes ont traversé la France dans un camion venu du Béarn. Cette livraison est très attendue, des dahlias, des pensées ou encore des bégonias, va permettre de composer les parterres des Tuileries pour l'été. Tout est prévu depuis six mois. Depuis quelques années, l'endroit a renforcé ses liens avec son voisin, le musée du Louvre. Pour cet été, les œuvres à reproduire dans les parterres viennent de la Grèce antique, comme "Le Repos du guerrier". Aux Tuileries, 17 jardiniers d'art qui ont reçu une formation spéciale sur les jardins historiques. Leur mission est de prendre soin des 23 hectares de ce poumon vert au coeur de la capitale. Un jardin qui a été créé par Catherine de Médicis en 1564, à l'emplacement d'une ancienne fabrique de tuiles, d'où son nom. Il s'est ensuite chargé d'histoire au fil des siècles. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.