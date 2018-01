Paris et Londres concluent un nouvel accord pour mieux contrôler l'immigration

Emmanuel Macron était en déplacement en Grande-Bretagne ce jeudi. Il a passé la journée avec la Première ministre britannique Theresa May. Une rencontre qui s'est soldée par la signature d'un nouveau traité sur le contrôle de l'immigration entre la France et le Royaume-Uni. Ce texte prévoit notamment une contribution complémentaire de Londres de 50 millions d'euros au contrôle de la frontière à Calais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.