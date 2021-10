Paris-Lyon : la nouvelle bataille du rail

C'est la nouvelle offre haut de gamme à destination SNCF à destination de ceux qui voyagent beaucoup. Des accès coupe-file, un espace dédié au silence, des boissons offertes et une livraison du repas jusqu'au siège. "Par rapport au prix du trajet, c'est vrai qu'on attendait une amélioration de la qualité de service", confie un homme. L'objectif de la compagnie est de fidéliser ses clients professionnels avant l'arrivée du concurrent Trenitalia. Dès décembre, sur le même trajet Paris-Lyon, la compagnie italienne devrait proposer trois à cinq allers-retours par jour. Elle est connue pour la qualité de son service à bord et pour ses quatre classes de voyage. Le tarif de la plus luxueuse entre Rome et Milan est de 245 euros. À la SNCF, moins de luxe mais c'est aussi moins cher : 142 euros maximum pour la classe business. "On sait que les concurrents vont arriver à la fin de l'année. Donc on se prépare depuis des années à cette arrivée, avec un nouveau service, des nouveaux trains et des nouveaux tarifs avec le Ouigo, le low cost qui est aussi sur cette ligne", s'exprime Alain Krakovitch, directeur de voyages de la compagnie française.