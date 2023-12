Paris-Lyon : les trains espagnols défient la SNCF

Sur un trajet 100% français, vous entendrez bientôt une annonce en espagnol. Renfe, la compagnie ferroviaire espagnole, lancera en 2024 une troisième ligne, Paris-Lyon-Marseille. Chaque jour, il y aura sept aller-retour en plus de l'offre existante. Avec l'italien Trenitalia et la SNCF, trois compagnies se disputeront donc cet axe stratégique, le plus rentable de France. La guerre du rail est bel et bien lancée, une bonne nouvelle pour les voyageurs. Quelle différence pour le prix de votre billet ? Exemple, avec un Paris-Lyon en pleine semaine, le trajet, vendu 94 euros par la SNCF, devrait vous coûter 70 euros en passant par Renfe. Des prix qui avaient déjà baissé sur cette ligne, avec l'arrivée de Trenitalia, en 2021. Payer un peu moins cher, mais pour quel service ? La Renfe promet la même qualité pour la future ligne Paris-Lyon-Marseille. La SNCF est de plus en plus concurrencée avec la Renfe qui est déjà sur deux axes franco-espagnols et Trenitalia sur un axe franco-italien. À chaque fois, des prix attractifs, pour combien de temps ? Pendant leurs trois premières années en France, ces nouvelles compagnies bénéficient de réductions sur leur droit de circulation. Passés ces trois ans, leurs tarifs pourraient donc augmenter. TF1 | Reportage R. Sygula, A. Ehrel, M. Scarzello