Paris - Lyon : un concurrent de la SNCF sur les rails dès samedi

À côté des TGV InOui, un train de la compagnie Trenitalia fait ses derniers tests sur les rails dans une gare parisienne en attendant sa mise en marche samedi. Son patron Roberto Rinaudo, est très fier de nous faire visiter. Deux fois par jour, ces trains font l'aller-retour entre Paris et Milan. Sur leur chemin, l'axe Paris-Lyon, le plus fréquenté en France, qui est un marché considérable pour la compagnie italienne. "C'est très stratégique. C'est le plus grand marché ferroviaire en Europe après l'Allemagne. En plus, je dirai aussi que la France est un pays à côté de l'Italie. C'est normal d'envisager des liaisons entre la France et l'Italie", explique le directeur général de Trenitalia France. Jusqu'alors pour réserver un billet de train, notre réflexe est de visiter le site de la SNCF. Vous pouvez désormais réserver votre Paris - Lyon auprès de la compagnie Trenitalia. Pas de différence sur la durée du voyage, 2 heures pour rejoindre les deux villes. Qu'en est-il du prix ? "Beaucoup moins cher", témoigne une femme. Nous avons vérifié. Si vous souhaitez vous rendre à Lyon le 27 décembre, vous payerez 29 euros avec Trenitalia, comptez minimum une soixantaine d'euros via la SNCF. Cet écart de prix va-t-il durer ? "La véritable concurrence, on pourra la constater plutôt après les vacances de Noël puisque là pour les vacances, la SNCF a déjà fait le plein. Il y a plus de 3 millions de billets qu'ont été vendus pour Noël", explique Arnaud Aymé, spécialiste transport chez Sia Partners. D'autres compagnies étrangères devraient suivre l'exemple comme Renie, qui s'intéresse aux lignes Paris - Londres et Paris-Marseille. TF1 | Reportage L. Kebdani, S. Hernandez