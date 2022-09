Paris-Nantes : polémique sur un vol en avion du PSG

Quarante-deux minutes d'un vol privé Paris-Nantes, largement le temps pour Marco Verratti de poster une vidéo de Marquinhos et Neymar. Veille de Ligue des champions d'un match très attendu contre la Juventus Turin, en conférence de presse, la question sur l'usage de l'avion a été beaucoup moins attendue. Reprenant une idée du directeur des TGV proposant une alternative, un service de train privatisé et 2 heures de voyage, un journaliste de LCI n'avait probablement pas imaginé provoquer un fou rire. Après de longues secondes de silence, Christophe Galtier répond : "Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile". Le club aurait-il pu ou aurait-il dû emprunter un moyen de transport plus sobre ? Le PSG affirme n'avoir pas eu d'autres alternatives pour un retour samedi dans la nuit. Mais il n'évite pas une polémique. TF1 | Reportage S. Rang Des Adrets, P. Larrouturou