Paris : piège à touristes

Chaque année, douze millions de touristes sont sur le toit de Paris, à Montmartre, avec des arnaques qui pullulent, toujours les mêmes, à commencer par les fausses pétitions humanitaires où l'on réclame un billet avec insistance. Nous les filmions voilà dix ans. En 2024, la recette, usée jusqu'à la corde, fait encore de nombreux dégâts, même si la répression se durcit. Dans le viseur de policiers municipaux, il y a plusieurs individus. Repérés voilà quelques minutes, ils viennent de prendre la fuite en prenant soin de dissimuler les pétitions pour ne pas être arrêtés avec. Au total, sur une feuille, c'est 230 euros d'argent extirpé et ce n'est pas la seule tentative. Autre arnaque, il y a les bracelets tressés à même le poignet, parfois en forçant la main des touristes ou sans leur consentement, pour un tarif délirant, jusqu'à 50 euros. Trois personnes viennent d'être appréhendées. Faute d'avoir pu intervenir en flagrant délit, les policiers municipaux invitent les individus à sortir du parc. Sempiternel jeu du chat et de la souris, c'est un jeu au détriment des touristes, dont beaucoup d'étrangers, et cela, à quelques mois des épreuves olympiques. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta