Paris : la Seine continue de monter

Le Bassin parisien figure parmi les régions en alerte aux crues et inondations ce mardi 23 janvier 2018. En cause, le niveau de la Seine, qui monte presque à vue d'œil. En quelques heures, il est passé de quatre mètres quarante à presque cinq mètres. Plusieurs routes sont coupées et des habitants de Seine-et-Marne ont dû être évacués. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.