Paris sportifs : l’inquiétante addiction des jeunes joueurs

Ce groupe d'amis attend cet événement depuis des semaines et ne vont pas se contenter de le regarder. Tous les trois majeurs, ils vont parier sur le résultat. Mais pas seulement, ils vont parier sur le nom des buteurs, sur un joueur blessé et cela durant tout le match. Contrairement à ce groupe majeur, ça n'a pas été difficile de trouver des mineurs pariant sur le match, essentiellement des garçons. Ils ont seize et 17 ans et jouent très régulièrement, jusqu'à 100 euros par semaine. Dans près de 70% des cas, les jeunes arrivent à obtenir une carte d'identité d'une personne majeure et le compte en banque associé, bien souvent dans leur entourage. Les croyant majeur, le site vont alors les inciter à jouer encore plus en utilisant des freebets. Ce sont des sommes offertes contre l'assurance de vous voir rejouer. Forcément, les plus jeunes craquent, les paris en ligne sont addictifs. Pour Thomas Gaon, psychologue, spécialiste des jeux d'argent, "on parle d'addiction à partir du moment où vous ne pouvez pas arrêter, et quand vous en souffrez à cause de dommages personnels ou aux autres". Pour tenter d'inverser cette spirale, l'autorité nationale des jeux, le gendarme du jeux en France lance juste avant la Coupe du monde, une campagne de prévention. TF1 | Reportage C. Abel, G. Vuitton, J. Bervillé