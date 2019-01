Paris : un réveillon sans incident

Vandalisé il y a tout juste un mois, illuminé la soirée du réveillon, l'Arc de triomphe fut le symbole d'une soirée enfin festive. Près de 250 000 personnes étaient présentes pour le fameux décompte final avant le grand spectacle. Dans la foule, une poignée de "gilets jaunes" qui ont opté pour une trêve pour le Nouvel An. Aucun incident majeur n'est venu gâcher la fête. 12 000 hommes avaient d’ailleurs été déployés pour sécuriser la capitale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.