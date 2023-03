Parité femme-homme en entreprise : ce qui a changé

Une centaine de salariés dans cette entreprise du numérique. La parité y est devenue une obsession. Déjà, autant de femmes que d’hommes en recrutement, ce qui n’est pas évident en informatique, notamment pour les ingénieurs. Marie, elle est devenue cheffe d’équipe. Désormais, pour les recrutements, la direction tente de voir au moins un homme et une femme pour chaque poste. Même ici, cela n’était pas naturel. L’entreprise qui consomme de l'énergie verte se fait donc conseillée. Pour les femmes de l’entreprise, cette politique d’égalité de recrutement et de salaire est décisive. Avec ces nouvelles mesures, l’entreprise affiche un score de 91 points sur 100 sur l’index d’égalité salariale. Depuis quatre ans, cet index mesure l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, mais aussi les augmentations et les évolutions de carrière. Problème, seule la moitié des PME éligibles publient l’index. Les grandes entreprises font-elles mieux ? Depuis dix ans, à La Française des jeux, une politique volontariste a été menée par une femme, la présidente du groupe. L’objectif étant de tenter de gommer les différences de salaires entre les hommes et les femmes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bellec, F. Amzel, P. Véron