Parité hommes-femmes : les municipales vont-elles changer la donne ?

La France compte 48 villes de plus de 100 000 habitants. Six d'entre elles, seulement, sont dirigées par des femmes. À Nantes, six des neuf listes en course pour les élections municipales sont conduites par des femmes. Une situation inédite, qui n'étonne plus vraiment les habitants. Les Nantais ont déjà choisi une maire il y a six ans. Première femme maire de Nantes, elle a dû faire ses preuves en prenant ses fonctions.