Parkings, péages : des tarifs au poids... en Angleterre

Sur un parking britannique, en apparence comme les autres, nous demandons aux automobilistes combien ils paient, pour la même durée de quatre heures ? Le calcul n'est pas à la tête des clients, mais à celle de sa voiture ou plutôt de son pot d'échappement. Alors, plus vous polluez, plus vous payez. Le tarif varie de 7,80 euros pour les voitures électriques et les modèles récents à 10 euros pour les gros 4X4 et les véhicules anciens. C'est en entrant la plaque d'immatriculation de notre véhicule que le système va calculer s'il s'agit d'une voiture très polluante ou non et indiquer combien nous devons payer. Cette mesure a été mise en place, il y a deux mois, sur tous les parkings publics de la ville de Bath. Certains des 200 000 habitants de cette agglomération sont dubitatifs. D'autres soutiennent l'idée même si cela les fait payer un peu plus cher. Bath est la première ville en Angleterre à avoir mis ce système en place sur tous les parkings municipaux. Cela suit une autre mesure pour limiter la pollution. Une taxe de dix euros pour les voitures polluantes en centre-ville. La mairie se veut à la pointe des mesures écologiques. Dans l'Hexagone, c'est la ville de Lyon qui souhaite instaurer un tarif de stationnement différent selon les poids de véhicules, et donc, leur pollution dès l'année prochaine. TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor