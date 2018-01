Le Parlement européen vote l'interdiction de la pêche électrique

Bonne nouvelle pour les défenseurs de l'environnement : les eurodéputés ont voté à une large majorité l'interdiction de la pêche électrique. Une pratique qui consiste à envoyer des puissantes impulsions électriques dans les fonds marins pour mieux capturer les poissons. Mais la pratique est accusée par ses détracteurs de provoquer de lourds dégâts sur les fonds marins et d'épuiser les ressources naturelles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.