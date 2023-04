Parme : des trésors à déguster

La dolce vita version produits du terroir. Une gastronomie rustique, authentique, dont les Parmesans raffolent. Dans chaque restaurant, chaque trattoria, on déguste une cuisine simple et sincère. Jambon et parmesan, deux trésors de gourmandise, deux cadeaux de la nature et une fierté pour les éleveurs et les agriculteurs qui voient arriver des touristes du monde entier, curieux d'en apprendre plus sur leur savoir-faire. Cinq cents litres de lait sont nécessaires pour obtenir une meule de parmesan de 50 kg. Avec la matière grasse, deux meules de même volume sont récupérées, puis mises en forme. Le parmesan vient de naître, prend son premier bain dans de l'eau salée et y reste 18 jours. Près de 4 millions de meules de parmesan sont ainsi produites chaque année. Comme celle du parmesan, la production du jambon de Parme est strictement réglementée. Deux ingrédients sont nécessaires : la viande de porc et le sel. Laisser du temps au temps, voilà le secret d'un jambon exceptionnel. Le sel, unique conservateur, préserve la couche de gras. Mais c'est une longue période de séchage qui donnera au produit son moelleux, son parfum concentré et sa saveur délicate. TF1 | Reportage É. Tran, B. Lachat, B. Bedarida