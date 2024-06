Parmesan, jambon, huile : l'Italie en guerre contre les contrefaçons

Les produits italiens sont victimes de leur succès. Parmesan, mozzarella, huile d'olive, jambon de Parme, ils sont appréciés aux quatre coins du monde. Alors, leurs producteurs protègent jalousement leurs appellations. Dans des cuves, il y a l'équivalent de 30 millions d'euros d'huile d'olive, de l'huile de Rome qui bénéficie d'une Indication géographique protégée. Lors de sa mise en bouteille, la précieuse ressource a droit à une étiquette très particulière. L'imprimerie nationale y appose même un symbole en filigrane, comme sur les billets de banque, visible uniquement à la lampe à UV. Virgilio Cecchini réserve ses meules chez ses fournisseurs plusieurs années à l'avance pour être sûr d'obtenir le fromage qu'il a commandé. Dans ce cas, c'est un parmesan au lait de montagne affiné 42 mois, un passeport, gage d'authenticité pour le consommateur. Car les faussaires ne manquent pas d'audace. On en sait quelque chose au consortium de la Mozzarella de bufflonne de Campanie. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage L. Manoy, C. David