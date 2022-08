Paroles de Français : avez-vous changé vos habitudes par rapport au dérèglement climatique ?

Des Françaises et des Français qui ne se connaissent pas. Ils sont de générations différentes et d'horizons différents, mais ils ont la même conviction. Face au dérèglement climatique, il faut changer ses habitudes. Pour l'un d'entre eux, le déclic a eu lieu cet été, après l'incendie des monts d'Arrée qui a ravagé 2 000 hectares. Depuis, ce père de famille acquiert de nouveaux réflexes à la maison. Comme récupérer l'eau de la douche ou économiser l'énergie, en branchant les chargeurs sur le port USB de la télévision. L'été 2022, sera-t-il celui d'une prise de conscience ? Pas-à-pas, certains ont décidé de changer leur manière de se déplacer, leur manière de consommer de façon plus raisonnable. Dans tout le pays, comme à Marseille, nous avons rencontré des femmes et des hommes qui ont pris conscience que l'urgence climatique est à nos portes. Une jeune femme est venue prêter main-forte à une association qui lutte contre les déchets sauvages. À peine 20 minutes d'investissements personnels et déjà une montagne de déchets en moins pour la planète. C'est la preuve que chaque effort, même minime, a son importance. TF1 | Reportage D. De Araujo, Q. Danjou, F. Moncelle