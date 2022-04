Paroles de Français : indispensable voiture

Dans la campagne picarde, difficile d'imaginer la vie sans elles. Elles sont 38 millions en France. L'automobile, une nécessité qui peut coûter cher. Chez l'un des derniers garagistes indépendants de Saint-Quentin ce matin, Jean-Pierre, mécanicien, vient de rentrer cette Citroën qui a près de 300 000 km au compteur. Le client fait la grimace. Pour passer le contrôle technique, il va bien falloir faire ces réparations, surtout que le propriétaire de ce monospace espère bien le garder encore quelques années. Mais faire durer sa vieille voiture, cela demande de l'entretien, et cela a aussi un coût. Pénurie mondiale oblige, en un an, le prix des pièces a bondi ici de 35 %, alors, les clients hésitent à venir au garage. En chemin, nous croisons aussi des camionnettes, des petits utilitaires, des pros qui ont besoin de leur véhicule pour travailler. Peggy est infirmière libérale. Elle sillonne les routes de patients en patients. Elle en voit une cinquantaine chaque jour. Elle roule beaucoup. En un an, son budget essence a explosé : +40 %. La France est l'un des pays d'Europe qui a le plus amorti le prix du carburant. Ces jours-ci, les prix baissent légèrement. Et pourtant, diesel et essence continuent de peser fortement dans le budget des Français. TF1 | Reportage M. Poissonnet - V. Abellaneda - A. Silberman